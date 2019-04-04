Гидрологи заявили, что паводок Омской области не грозит

Напомним, ранее редакция «Города55» сообщала, что с приходом весны выход на лед в Омске запретили. Уже сейчас в городе можно заметить полосу открытой воды шириной от 5 до 30 метров. За несоблюдение техники безопасности нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.