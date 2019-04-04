Гидрологи заявили, что паводок Омской области не грозит

Posted 4 апреля 2019, 00:16
Published 4 апреля 2019, 00:16
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
На водоемах и реках региона до сих пор наблюдается ледостав, местами развиваются весенние процессы, в самом Омске ледяной покров с рек уже начал сходить — он покрылся полыньями, закраинами и торосами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Напомним, ранее редакция «Города55» сообщала, что с приходом весны выход на лед в Омске запретили. Уже сейчас в городе можно заметить полосу открытой воды шириной от 5 до 30 метров. За несоблюдение техники безопасности нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.