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Posted 4 апреля 2019, 00:16

Published 4 апреля 2019, 00:16

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Гидрологи заявили, что паводок Омской области не грозит

Гидрологи заявили, что паводок Омской области не грозит

4 апреля 2019, 00:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На сегодняшний день гидрологическая обстановка на реках и озерах Омской области спокойная и достижение опасных отметок уровней воды в реках гидрологами не прогнозируется.

На водоемах и реках региона до сих пор наблюдается ледостав, местами развиваются весенние процессы, в самом Омске ледяной покров с рек уже начал сходить — он покрылся полыньями, закраинами и торосами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, ранее редакция «Города55» сообщала, что с приходом весны выход на лед в Омске запретили. Уже сейчас в городе можно заметить полосу открытой воды шириной от 5 до 30 метров. За несоблюдение техники безопасности нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

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