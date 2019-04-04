Четыре диагноза омички, умершей от рака «неизвестно чего»

Редакция также получила ответ пресс-службы регионального СУ СКР. «Следователем следственного отдела по Центральному округу г. Омска (по месту нахождения медучреждения, в котором скончалась женщина) проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства лечения и причины смерти пациентки (лечения не только в онкодиспансере, но и в других медучреждениях, куда обращалась за медпомощью женщина). Вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела будет рассмотрен по итогам проверки», — сообщили в Следкоме.