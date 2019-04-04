gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 апреля 2019, 07:04

Published 4 апреля 2019, 07:04

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Без холодной воды остались жители Центрального и Кировского округов

Без холодной воды остались жители Центрального и Кировского округов

4 апреля 2019, 07:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 4 апреля, в Омске жители Амурского поселка и Кировского округа остались без воды. Холодное водоснабжение отключено в связи с плановыми ремонтными работами, проводимыми омским водоканалом.

В частности, без холодной воды с 10 до 24 часов остались жители домов, расположенных по адресам улица 24-я Северная, 204 и 204/1, и частного сектора на улицах 10-я Амурская и 30-я Северная.

В Кировском округе с 9 утра до 8 вечера без воды остались жилые дома, расположенные по адресам улица Дмитриева, 13/3, 13/9, улица Конева, 30/1, 30/2, 32/2, 32/3, 32/4, и детский сад на Дмитриева 15/4.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика