Без холодной воды остались жители Центрального и Кировского округов

Posted 4 апреля 2019, 07:04
Published 4 апреля 2019, 07:04
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В частности, без холодной воды с 10 до 24 часов остались жители домов, расположенных по адресам улица 24-я Северная, 204 и 204/1, и частного сектора на улицах 10-я Амурская и 30-я Северная.
В Кировском округе с 9 утра до 8 вечера без воды остались жилые дома, расположенные по адресам улица Дмитриева, 13/3, 13/9, улица Конева, 30/1, 30/2, 32/2, 32/3, 32/4, и детский сад на Дмитриева 15/4.