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Posted 3 апреля 2019, 05:26

Published 3 апреля 2019, 05:26

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске перестали принимать заявки на ремонт дворов

В Омске перестали принимать заявки на ремонт дворов

3 апреля 2019, 05:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сбор заявок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Омске завершился 29 марта. За это время от жителей Октябрьского административного округа поступили 70 пакетов документов.

Теперь, до 12 апреля включительно, будет составляться ранжированный список домов на ремонт, исходя из системы начисления баллов. В оценочные критерии попали: состояние асфальтового покрытия дворов, наличие права собственности дома на землю под дворовой территорией, участие в программе в прошлые годы, а также принадлежность двора сразу нескольким домам, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

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