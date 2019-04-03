В Омске перестали принимать заявки на ремонт дворов

Теперь, до 12 апреля включительно, будет составляться ранжированный список домов на ремонт, исходя из системы начисления баллов. В оценочные критерии попали: состояние асфальтового покрытия дворов, наличие права собственности дома на землю под дворовой территорией, участие в программе в прошлые годы, а также принадлежность двора сразу нескольким домам, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.