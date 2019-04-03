Тяжелобольная омичка ютилась в непригодном для жизни доме

Омичка вместе со своей матерью ютилась в частном доме, помещения которого были признаны непригодными для жилья, но, вопреки закону, стоящая на учете в качестве нуждающейся во внеочередном предоставлении жилого помещения, женщина его так и не получила, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.