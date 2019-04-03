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Posted 3 апреля 2019, 03:45

Published 3 апреля 2019, 03:45

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Тяжелобольная омичка ютилась в непригодном для жизни доме

Тяжелобольная омичка ютилась в непригодном для жизни доме

3 апреля 2019, 03:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Калачинская межрайонная прокуратура Омской области через суд добилась соблюдения жилищных прав местной жительницы, страдающей тяжелой формой хронического заболевания и имеющей право на предоставление во внеочередном порядке социального жилья.

Омичка вместе со своей матерью ютилась в частном доме, помещения которого были признаны непригодными для жилья, но, вопреки закону, стоящая на учете в качестве нуждающейся во внеочередном предоставлении жилого помещения, женщина его так и не получила, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Суд поддержал требования прокурора и обязал власти Калачинского муниципального района исполнить их в полном объеме. В настоящее время семья получила благоустроенную квартиру по договору социального найма.

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