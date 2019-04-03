Погода в Омске: +9, мокрый снег и дождь

В четверг, 4 апреля, ночная температура составит -3...+2 градуса, при прояснении столбик термометра опустится до 7 градусов ниже ноля. Днем потеплеет до +2...+7 градусов. Скорость северо-восточного ветра достигнет 3-8 м/с, по югу области порывы до 15 м/с. В большинстве районов региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления.