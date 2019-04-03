Погода в Омске: +9, мокрый снег и дождь

Posted 2 апреля 2019, 23:52
Published 2 апреля 2019, 23:52
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 3 апреля, в Омске потеплеет до +4...+9 градусов. Скорость северо-восточного ветра достигнет 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Утром местами туман и изморозь, днем — мокрый снег и дождь.
В четверг, 4 апреля, ночная температура составит -3...+2 градуса, при прояснении столбик термометра опустится до 7 градусов ниже ноля. Днем потеплеет до +2...+7 градусов. Скорость северо-восточного ветра достигнет 3-8 м/с, по югу области порывы до 15 м/с. В большинстве районов региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления.
В пятницу, 5 апреля, ночная температура составит 1-6 градусов мороза, днем вновь потеплеет до +4...+9 градусов. Скорость северо-восточного ветра достигнет 2-7 м/с, ночью местами его порывы достигнут 13 м/с. Синоптики обещают мокрый снег и дождь, гололедные явления.