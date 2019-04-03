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Posted 3 апреля 2019, 07:23

Published 3 апреля 2019, 07:23

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Остановки в Омске после зимы отмывают горячей водой

Остановки в Омске после зимы отмывают горячей водой

3 апреля 2019, 07:23
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Работники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к мытью 951 остановочного павильона, расположенного в Омске. Горячей водой остановки отмывают от грязи, пыли и остатков бумаги от расклеенных объявлений.

Таким образом городские службы приводят в порядок остановки после скопившейся грязи в осенне-зимний период и готовят павильоны к ремонту и покраске. Также убираются и моются урны, выметается грунт, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

Уточняется, что обязанность следить за чистотой и порядком на остановочных пунктах ложится на плечи предпринимателей, чьи торговые точки расположены в непосредственной близости от них.

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