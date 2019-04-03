Остановки в Омске после зимы отмывают горячей водой

Posted 3 апреля 2019, 07:23
Published 3 апреля 2019, 07:23
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Таким образом городские службы приводят в порядок остановки после скопившейся грязи в осенне-зимний период и готовят павильоны к ремонту и покраске. Также убираются и моются урны, выметается грунт, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.
Уточняется, что обязанность следить за чистотой и порядком на остановочных пунктах ложится на плечи предпринимателей, чьи торговые точки расположены в непосредственной близости от них.