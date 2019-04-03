Минимущество предлагает омичам деньги вместо земельных участков

«Важно, чтобы у нас в Омске это была не мизерная поддержка. Я считаю, что не меньше 200-300 тысяч рублей для омичей надо изыскивать и реально поддерживать такие семьи. Раз Минимущество проявляет инициативу, я надеюсь, что в этом году вопрос с выплатами мы уже решим», - прокомментировал инициативу министерства глава профильного комитета Заксобрания Степан Бонковский.