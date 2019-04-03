Минимущество предлагает омичам деньги вместо земельных участков

Posted 3 апреля 2019, 08:09
Published 3 апреля 2019, 08:09
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Региональное Минимущество работает над поправками в закон Омской области о предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность. Речь идет о многодетных семьях, которым регион обязан предоставить землю под жилищное строительство бесплатно.
Как пояснила замминистра Яна Старухина, ситуация с обеспечением земельными участками в Омске складывается очень остро. Свободных участков в городе порядка 200, а в очереди на предоставление стоят 4837 семей. В связи с этим чиновники предлагают вместо земли выдавать денежные выплаты.
«Мы считаем необходимым внести в закон следующие изменения - это установление возможности предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, денежной компенсации взамен предоставления земельных участков. В законе мы сумму прописывать не будем. Ее размер, условия и порядок предоставления будут устанавливаться отдельным постановлением правительства Омской области», - сказала Старухина.
Размер выплаты для омичей пока не определен, сейчас в ведомстве оценивают финансовую сторону вопроса. Между тем практика других российских регионов показывает, что подобные выплаты варьируются от 200 тыс. рублей (в Свердловской области) до 1 млн рублей (в ХМАО и ЯНАО).
«Важно, чтобы у нас в Омске это была не мизерная поддержка. Я считаю, что не меньше 200-300 тысяч рублей для омичей надо изыскивать и реально поддерживать такие семьи. Раз Минимущество проявляет инициативу, я надеюсь, что в этом году вопрос с выплатами мы уже решим», - прокомментировал инициативу министерства глава профильного комитета Заксобрания Степан Бонковский.
Добавим, что помимо денежных выплат Минимущество предлагает внести в закон еще три поправки: установить возможность получения жителями Омска земельных участков в муниципалитетах области; если гражданин три раза отказался от предложенного ему участка, его очередь переносится в конец списка; снизить минимальный размер предоставляемого участка до 0,5 гектара.