Лжеследователь выманил у 92-летней омички деньги на помощь сыну

Posted 3 апреля 2019, 06:09
Published 3 апреля 2019, 06:09
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как рассказала пенсионерка, она ответила на телефонный звонок. Собеседник представился следователем и сообщил, что ее сын избил человека и чтобы избежать уголовного разбирательства, ей необходимо перечислить по 15 тыс. рублей на два счета.
Пожилая женщина поверила звонившему, собрала все свои накопления и пошла в ближайший салон связи, расположенный на улице 10-я Чередовая, после чего перечислила деньги на указанные счета.
Обман вскрылся после того, как пенсионерка позвонила сыну, который ничего не знал о данной ситуации, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.