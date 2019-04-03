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Posted 3 апреля 2019, 06:09

Published 3 апреля 2019, 06:09

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Лжеследователь выманил у 92-летней омички деньги на помощь сыну

Лжеследователь выманил у 92-летней омички деньги на помощь сыну

3 апреля 2019, 06:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники омской полиции разыскивают мошенников, которые обманным путем похитили 30 тыс. рублей у 92-летней жительницы Центрального округа.

Как рассказала пенсионерка, она ответила на телефонный звонок. Собеседник представился следователем и сообщил, что ее сын избил человека и чтобы избежать уголовного разбирательства, ей необходимо перечислить по 15 тыс. рублей на два счета.

Пожилая женщина поверила звонившему, собрала все свои накопления и пошла в ближайший салон связи, расположенный на улице 10-я Чередовая, после чего перечислила деньги на указанные счета.

Обман вскрылся после того, как пенсионерка позвонила сыну, который ничего не знал о данной ситуации, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

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