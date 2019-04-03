Автобус № 25 будет ходить из Новоалександровки до центра Омска

Posted 3 апреля 2019, 12:02
Published 3 апреля 2019, 12:02
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Теперь маршрут «Ул. Нефтезаводская — микрорайон «Новоалександровский» свяжет окраину с центром города, сообщили в пресс-службе мэрии Омска.
Сейчас автобус № 25 ходит из Новоалександровки до остановки «Советский исполком». По просьбам жителей микрорайона маршрут будет продлен до площади Победы.
В департаменте транспорта пояснили, что автобус будет следовать в центр из Нефтяников по проспекту Мира, улицам Красный Путь, Интернациональной, Гагарина, Думской и Ленина. Кроме этого, теперь по маршруту будет ездить 3 автобуса, чтобы не изменять существующий временной интервал прибытия.