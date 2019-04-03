Автобус № 25 будет ходить из Новоалександровки до центра Омска

В департаменте транспорта пояснили, что автобус будет следовать в центр из Нефтяников по проспекту Мира, улицам Красный Путь, Интернациональной, Гагарина, Думской и Ленина. Кроме этого, теперь по маршруту будет ездить 3 автобуса, чтобы не изменять существующий временной интервал прибытия.