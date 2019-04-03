gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 2019, 12:02

Published 3 апреля 2019, 12:02

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Автобус № 25 будет ходить из Новоалександровки до центра Омска

Автобус № 25 будет ходить из Новоалександровки до центра Омска

3 апреля 2019, 12:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По просьбам омичей с 8 апреля изменится схема движения автобуса № 25.

Теперь маршрут «Ул. Нефтезаводская — микрорайон «Новоалександровский» свяжет окраину с центром города, сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Сейчас автобус № 25 ходит из Новоалександровки до остановки «Советский исполком». По просьбам жителей микрорайона маршрут будет продлен до площади Победы.

В департаменте транспорта пояснили, что автобус будет следовать в центр из Нефтяников по проспекту Мира, улицам Красный Путь, Интернациональной, Гагарина, Думской и Ленина. Кроме этого, теперь по маршруту будет ездить 3 автобуса, чтобы не изменять существующий временной интервал прибытия.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика