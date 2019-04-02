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Posted 2 апреля 2019, 14:10

Published 2 апреля 2019, 14:10

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омской области сняли карантин по анемии лошадей

В Омской области сняли карантин по анемии лошадей

2 апреля 2019, 14:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Соответствующий приказ подписал главный ветеринарный врач Омской области Владимир Плащенко.

По данным «СуперОмска», в документе указано, что карантин по анемии лошадей, введенный в деревне Бабайловка и поселке Первомайский Любинского района Омской области, должен быть снят с 1 апреля 2019 года.

Карантин был введен в середине марта, когда у нескольких лошадей в селе Благодаровка Одесского района Омской области выявили инфекционную анемию.

В региональном управлении Россельхознадзора подчеркивают, что в прошлом году на территории 38 неблагополучных районов было выявлено 60 случаев заражения анемией.

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