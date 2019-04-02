В мэрии Омска отказались от контракта с Надеждинским полигоном

«По состоянию на 1 апреля бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» договор на оказание услуг по накоплению твердых коммунальных отходов с АО «Полигон» не подписан. В связи со вступлением тарифов РЭК и полномочий регионального оператора в законную силу данный договор не будет реализован: он будет расторгнут в рамках действующего законодательства», – пояснили Городу55 в управлении дорожного хозяйства.