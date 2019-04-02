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Posted 2 апреля 2019, 17:16

Published 2 апреля 2019, 17:16

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В мэрии Омска отказались от контракта с Надеждинским полигоном

В мэрии Омска отказались от контракта с Надеждинским полигоном

2 апреля 2019, 17:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Заявка на проведение аукциона была размещена до утверждения тарифов РЭК, поэтому договор с победителем торгов подписан не будет.

Как пояснили Городу55 в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, заявка была размещена на портале госзакупок 19 марта, до вступления в силу утвержденных тарифов РЭК. Однако они внесли свои коррективы и договор с победителем аукциона подписан не будет.

«По состоянию на 1 апреля бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» договор на оказание услуг по накоплению твердых коммунальных отходов с АО «Полигон» не подписан. В связи со вступлением тарифов РЭК и полномочий регионального оператора в законную силу данный договор не будет реализован: он будет расторгнут в рамках действующего законодательства», – пояснили Городу55 в управлении дорожного хозяйства.

Также в управлении отметили, что мусор вывозился на Надеждинский полигон до 1 апреля на основании договора, подписанного в декабре прошлого года.

«На данный момент бюджетное учреждение вывозом ТКО не занимается. Взаимодействие, работа с региональным оператором «Магнит» проводится в рамках законодательства», –отметили в учреждении.

Ранее Город55 сообщал, что в БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подвели итоги аукциона, победитель которого должен будет осуществлять временное накопление отходов. Единственную заявку подало АО «Полигон».

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