Силовики поймали омичей, похитивших болты для рельсов из локомотивного депо

Posted 2 апреля 2019, 02:55
Published 2 апреля 2019, 02:55
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Злоумышленников поймали с поличным, когда они шли по улице 3-й Железнодорожный переулок, с трудом неся спортивную сумку. Омичи вызвали подозрение, когда при виде патрульной машины резко поменяли направление движения и ускорили шаг.
Росгвардейцы остановили нетрезвых мужчин и поинтересовались содержимым их сумки. Омичи попытались выдать кражу с сервисно-локомотивного депо за удачную находку металлолома, однако вскоре признались в содеянном.
Задержанных граждан, мужчин в возрасте 31 и 43 лет, вместе с похищенным имуществом передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.