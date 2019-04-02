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Posted 2 апреля 2019, 02:55

Published 2 апреля 2019, 02:55

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Силовики поймали омичей, похитивших болты для рельсов из локомотивного депо

Силовики поймали омичей, похитивших болты для рельсов из локомотивного депо

2 апреля 2019, 02:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В минувшее воскресенье, 31 марта, в 11:00 в Омске сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих местных жителей, похитивших болты для стяжки рельсов и другие конструкции со склада сервисно-локомотивного депо.

Злоумышленников поймали с поличным, когда они шли по улице 3-й Железнодорожный переулок, с трудом неся спортивную сумку. Омичи вызвали подозрение, когда при виде патрульной машины резко поменяли направление движения и ускорили шаг.

Росгвардейцы остановили нетрезвых мужчин и поинтересовались содержимым их сумки. Омичи попытались выдать кражу с сервисно-локомотивного депо за удачную находку металлолома, однако вскоре признались в содеянном.

Задержанных граждан, мужчин в возрасте 31 и 43 лет, вместе с похищенным имуществом передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

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