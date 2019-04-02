По иску Фридмана суд признал омского бизнесмена банкротом

Posted 2 апреля 2019, 13:22
Published 2 апреля 2019, 13:22
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В документах суда указывается, что с заявлением о признании Маренко банкротом в суд обратились ООО «Красный квадрат», которому предприниматель задолжал почти 218 тыс. рублей, и ООО «Ф-Консалтинг» - бизнесмен так и не выплатил компании Фридманов долг в размере около 462 тыс. рублей.
Арбитражный суд признал заявление компаний обоснованным и признал Сергея Маренко банкротом, а также обязал его реализовать имущество в срок до 28 сентября 2019 года.
Отмечается, что у Маренко на время судебных разбирательств арестовали автомобиль «Фольгсваген», деньги и имущество до вступления в силу акта о признании его несостоятельности. Также Сергею Маренко суд запретил передавать автомобиль залогодержателю – «Локо-Банку» – на время судебных разбирательств.
Отчеты финансового управляющего Маренко о реализации имущества заслушают на заседании, назначенном на 30 сентября этого года.