По иску Фридмана суд признал омского бизнесмена банкротом

В документах суда указывается, что с заявлением о признании Маренко банкротом в суд обратились ООО «Красный квадрат», которому предприниматель задолжал почти 218 тыс. рублей, и ООО «Ф-Консалтинг» - бизнесмен так и не выплатил компании Фридманов долг в размере около 462 тыс. рублей.