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Posted 2 апреля 2019, 13:22

Published 2 апреля 2019, 13:22

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

По иску Фридмана суд признал омского бизнесмена банкротом

По иску Фридмана суд признал омского бизнесмена банкротом

2 апреля 2019, 13:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Арбитражном суде Омской области признали банкротом Сергея Маренко. Он задолжал двум компаниям суммарно почти 900 тыс. рублей.

В документах суда указывается, что с заявлением о признании Маренко банкротом в суд обратились ООО «Красный квадрат», которому предприниматель задолжал почти 218 тыс. рублей, и ООО «Ф-Консалтинг» - бизнесмен так и не выплатил компании Фридманов долг в размере около 462 тыс. рублей.

Арбитражный суд признал заявление компаний обоснованным и признал Сергея Маренко банкротом, а также обязал его реализовать имущество в срок до 28 сентября 2019 года.

Отмечается, что у Маренко на время судебных разбирательств арестовали автомобиль «Фольгсваген», деньги и имущество до вступления в силу акта о признании его несостоятельности. Также Сергею Маренко суд запретил передавать автомобиль залогодержателю – «Локо-Банку» на время судебных разбирательств.

Отчеты финансового управляющего Маренко о реализации имущества заслушают на заседании, назначенном на 30 сентября этого года.

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