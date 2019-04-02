Омск назвали одним из городов, где самые большие пробки

Posted 2 апреля 2019, 12:12
Published 2 апреля 2019, 12:12
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Эксперты выяснили, где в России самые большие пробки и как относятся россияне к работе сотрудников ГИБДД. О результатах исследования Финансового университета при правительстве РФ сообщила «Российская газета». Исследование проводилось в городах с количеством жителей более 250 тыс. человек. За основу были взяты данные соцопросов, проведенных Финуниверситетом в конце 2018 года и весной 2019 года.
У респондентов интересовались, улучшилось ли качество дорог, чего на магистралях не хватает, насколько хорошо работают ремонтники и сотрудники ГИБДД.
Об улучшении состояния дорожного хозяйства рассказали в Мурманске, Орле, Иваново, Омске, Казани, Калуге, Смоленске, Липецке, Тамбове и Саранске, сообщает издание. Однако работу дорожных ремонтных служб россияне назвали неудовлетворительной – только 25% опрошенных согласились с тем, что дороги в их городах чинят быстро и качественно. Жители крупных российских городов также указали на то, что на дорогах не хватает освещения, пешеходных переходов и хорошо видимой разметки.
Также исследование показало, что доля жителей, положительно отзывающихся о работе дорожной полиции, за год выросла с 79 до 83%. Больше всего положительных оценок получали сотрудники ГИБДД таких городов, как Грозный, Астрахань, Курган, Красноярск, Тамбов, Кострома, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Челябинск, Череповец.
Одной из главных проблем 63% опрошенных назвали пробки – дольше всего в заторах стоят жители Санкт-Петербурга, Химков, Балашихи, Подольска, Москвы, Рязани, Ярославля, Омска, Нижнего Новгорода и Воронежа. Об увеличении количества пробок сообщили и респонденты из Перми, Воронежа, Екатеринбурга, Севастополя, Кирова, Новосибирска, Стерлитамака, Иркутска, Самары и Хабаровска.