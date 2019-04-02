Омск назвали одним из городов, где самые большие пробки

Об улучшении состояния дорожного хозяйства рассказали в Мурманске, Орле, Иваново, Омске, Казани, Калуге, Смоленске, Липецке, Тамбове и Саранске, сообщает издание. Однако работу дорожных ремонтных служб россияне назвали неудовлетворительной – только 25% опрошенных согласились с тем, что дороги в их городах чинят быстро и качественно. Жители крупных российских городов также указали на то, что на дорогах не хватает освещения, пешеходных переходов и хорошо видимой разметки.