Омичей предупредили об опасности продуктов, купленных с капотов машин

Как отмечают в пресс-службе администрации Омска, в Центральном округе города существует несколько мест стихийной торговли, за которыми пристально следят специалисты отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли. Среди таких мест пешеходная зона недалеко от остановки «Улица Рабиновича», улица 20-я Линия, площадка недалеко от Амурского рынка и остановка «Заря».