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Posted 2 апреля 2019, 11:18

Published 2 апреля 2019, 11:18

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омичей предупредили об опасности продуктов, купленных с капотов машин

Омичей предупредили об опасности продуктов, купленных с капотов машин

2 апреля 2019, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С начала года в Центральном округе Омска составлено 35 протоколов об административных нарушениях, связанных с торговлей на улице.

Как отмечают в пресс-службе администрации Омска, в Центральном округе города существует несколько мест стихийной торговли, за которыми пристально следят специалисты отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли. Среди таких мест пешеходная зона недалеко от остановки «Улица Рабиновича», улица 20-я Линия, площадка недалеко от Амурского рынка и остановка «Заря».

По словам специалистов, продукцию реализовывают прямо с капотов автомобилей, на которых привезли товар. Соответственно, такие «прилавки» не проходят никакой санитарной обработки.

«Уличные продавцы не соблюдают температурный режим, продукты реализуются в условиях полной антисанитарии и без ветеринарных документов», — отмечает главный специалист отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации округа Татьяна Котикова.

В мэрии отмечают, что рейды по местам несанкционированной торговли проводят еженедельно. За первые три месяца 2019 года специалисты составили 35 протоколов об административных нарушениях.

По словам Натальи Котиковой, борьба с уличной торговлей станет эффективнее, если горожане не будут поощрять такой бизнес.

«Нам известны факты, когда старшие по домам оказывали поддержку продавцам нелегальных товаров. Омичей не смущает ни мусор, который остается после такой торговли, ни опасность, которая может грозить их здоровью», подчеркнула Котикова.

Омичей предупреждают, что купленные в таких местах мясо, рыба и молочные продукты могут не только вызвать пищевые отравления, но и стать причиной серьезных заболеваний.

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