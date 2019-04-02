Неработающим пенсионерам будут доплачивать сверх прожиточного минимума

Posted 1 апреля 2019, 23:55
Published 1 апреля 2019, 23:55
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Новый норматив введен из-за того, что пенсионеры, получившие доплату с начала этого года, не почувствовали на себе обещанного повышения пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, поскольку это повышение было засчитано в счет социальной доплаты до прожиточного минимума.
Чтобы неработающие пенсионеры все-таки ощутили обещанное повышение пенсионных выплат, новым законом президент внес поправки в уже действующие ФЗ «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в РФ».