Неработающим пенсионерам будут доплачивать сверх прожиточного минимума

Новый норматив введен из-за того, что пенсионеры, получившие доплату с начала этого года, не почувствовали на себе обещанного повышения пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, поскольку это повышение было засчитано в счет социальной доплаты до прожиточного минимума.