gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2019, 23:55

Published 1 апреля 2019, 23:55

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Неработающим пенсионерам будут доплачивать сверх прожиточного минимума

Неработающим пенсионерам будут доплачивать сверх прожиточного минимума

1 апреля 2019, 23:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Соответствующий закон о доплатах к пенсиям неработающим пенсионерам подписал президент России Владимир Путин.

Новый норматив введен из-за того, что пенсионеры, получившие доплату с начала этого года, не почувствовали на себе обещанного повышения пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, поскольку это повышение было засчитано в счет социальной доплаты до прожиточного минимума.

Чтобы неработающие пенсионеры все-таки ощутили обещанное повышение пенсионных выплат, новым законом президент внес поправки в уже действующие ФЗ «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в РФ».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика