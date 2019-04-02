На время полевых работ омским аграриям сделали скидку на топливо

В Омской области выдача и отгрузка топлива местным сельхозпроизводителям по льготной цене уже начата. Скидка в размере 500 рублей за тонну летнего топлива будет действовать на протяжении всего периода полевых работ — с апреля по ноябрь.

До компании «Газпром нефть», с которой и достигнуто соглашение на предоставление скидки, доведена информация об объемах топлива, необходимых омским сельхозпроизводителям, сообщает пресс-служба Правительства Омской области. Отмечается, что губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение отраслевому ведомству контролировать формирование необходимого запаса горюче-смазочных материалов и обеспечить условия для ускорения этого процесса.