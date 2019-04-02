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Posted 2 апреля 2019, 03:20

Published 2 апреля 2019, 03:20

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

На время полевых работ омским аграриям сделали скидку на топливо

На время полевых работ омским аграриям сделали скидку на топливо

2 апреля 2019, 03:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Омской области выдача и отгрузка топлива местным сельхозпроизводителям по льготной цене уже начата. Скидка в размере 500 рублей за тонну летнего топлива будет действовать на протяжении всего периода полевых работ — с апреля по ноябрь.

До компании «Газпром нефть», с которой и достигнуто соглашение на предоставление скидки, доведена информация об объемах топлива, необходимых омским сельхозпроизводителям, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Отмечается, что губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение отраслевому ведомству контролировать формирование необходимого запаса горюче-смазочных материалов и обеспечить условия для ускорения этого процесса.

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