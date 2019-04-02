На время полевых работ омским аграриям сделали скидку на топливо

Posted 2 апреля 2019, 03:20
Published 2 апреля 2019, 03:20
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
До компании «Газпром нефть», с которой и достигнуто соглашение на предоставление скидки, доведена информация об объемах топлива, необходимых омским сельхозпроизводителям, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Отмечается, что губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение отраслевому ведомству контролировать формирование необходимого запаса горюче-смазочных материалов и обеспечить условия для ускорения этого процесса.