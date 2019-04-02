На ремонт 7 тысяч домов в Сибири потратят 33 млрд рублей

В прошлом году в Сибирском федеральном округе было отремонтировано в среднем 80% запланированных домов. Полпред президента России Сергей Меняйло подчеркнул, что в ряде регионов прослеживается проблема «недоремонта». В Омской области, по словам Меняйло, она появилась много лет назад, и за один год ее не решить. В 2019 году, по его мнению, должно быть отремонтировано рекордное количество домов.