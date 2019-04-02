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Posted 2 апреля 2019, 10:44

Published 2 апреля 2019, 10:44

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

На ремонт 7 тысяч домов в Сибири потратят 33 млрд рублей

На ремонт 7 тысяч домов в Сибири потратят 33 млрд рублей

2 апреля 2019, 10:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
До конца 2019 года в Сибирских регионах планируется отремонтировать более 7 тыс. домов. На эти цели будет выделено более 33 млрд рублей.

Решение принято во время совещания по вопросам осуществления капремонта многоквартирных домов в ближайшие годы, которое провел с руководством регионом Сибирского федерального округа полпред президента России Сергей Меняйло.

В прошлом году, по данным регионального правительства, в Сибири было отремонтировано более 4,5 тыс. домов. В 2019 году это число планируют увеличить до 7,3 тыс. - это 23 млн кв. м площади. Ожидается, что на ремонт будет потрачено более 33 млрд рублей.

В прошлом году в Сибирском федеральном округе было отремонтировано в среднем 80% запланированных домов. Полпред президента России Сергей Меняйло подчеркнул, что в ряде регионов прослеживается проблема «недоремонта». В Омской области, по словам Меняйло, она появилась много лет назад, и за один год ее не решить. В 2019 году, по его мнению, должно быть отремонтировано рекордное количество домов.

На данный момент региональный оператор занят работами на 609 многоквартирных домах. На большинстве из них – на 527 домах – ведутся строительно-монтажные работы, в том числе по замене 49 лифтов. Уже в апреле должны подвести итоги электронных аукционов, где определится, кто займется ремонтом еще 150 домов. По данным правительства, в разработке находится проектная документация на 894 дома. Также проводятся торги по разработке проектов для замены 324 лифтов.

На совещании также отметили, что 92% жителей округа исправно платят взносы на капитальный ремонт. Сергей Меняйло отметил, что в Омской области собираемость таких взносов выше, чем в среднем по округу, что говорит о понимании омичами важности и необходимости этого сбора.

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