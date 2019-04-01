За сутки в Омске двух угонщиков авто задержали на месте преступления

Posted 1 апреля 2019, 14:18
Published 1 апреля 2019, 14:18
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В первом случае сотрудники экипажа ППС во дворе дома по улице Кирова заметили автомобиль ВАЗ-2114 с разбитым стеклом, внутри которого сидел подозрительный мужчина. Полицейским удалось выяснить, что мужчина разбил локтем стекло водительской двери, сел за руль и попытался завести двигатель, замкнув провода. Именно в этот момент полицейские задержали злоумышленника.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Затем сотрудники уголовного розыска выяснили, что законным владельцем машины является 23-летний омич. После того, как полицейские сообщили ему о случившемся, он написал заявление об угоне.
Такое же заявление подал в отдел полиции № 8 53-летний владелец автомобиля «Лада Калина». Подозреваемого в угоне автомобиля сотрудники ППС задержали по горячим следам: 24-летний житель Кировского округа угнал автомобиль с проспекта Мира.
Как выяснилось, парень после бытовой ссоры украл у отчима ключи от авто и поехал в магазин за алкоголем. По пути назад он не справился с управлением. Оказалось, парень никогда не имел водительских прав и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося он попытался скрыться, однако был задержан полицейскими.
По данным пресс-службы ведомства, в отношении обоих задержанных возбудили уголовные дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Теперь омичам грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.