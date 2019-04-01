За сутки в Омске двух угонщиков авто задержали на месте преступления

Как выяснилось, парень после бытовой ссоры украл у отчима ключи от авто и поехал в магазин за алкоголем. По пути назад он не справился с управлением. Оказалось, парень никогда не имел водительских прав и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося он попытался скрыться, однако был задержан полицейскими.