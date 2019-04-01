gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2019, 06:15

Published 1 апреля 2019, 06:15

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске ввели «налог» на общественные туалеты

В Омске ввели «налог» на общественные туалеты

1 апреля 2019, 06:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Плата зависит от места размещения коммерческого объекта.

Правительство Омской области установило новый вид платежа для предпринимателей. Как пояснили Городу55 в региональном Минимущества, это будет плата за размещение временных коммерческих объектов без предоставления земельных участков.

«Плата будет устанавливаться только за размещение объектов, имеющих коммерческое назначение: информационные табло, платежные терминалы для оплаты услуг, пункты приема вторичного сырья, сезонные аттракционы, нестационарные объекты для обслуживания зон отдыха и т.п. За социальные объекты, например, велопарковки или площадки для выгула собак, плата взиматься не будет», - сказали в Минимущества.

Как добавили в ведомстве, новая плата имеет ограниченное действие. Она распространяется только на свободные участки земли, не предоставленные ранее в аренду гражданам или организациям. В частности, не подпадают под действие платежа земельные участки муниципальных парков, а также территории, закрепленные за муниципальными и областными организациями.

Размер платы рассчитывается в зависимости от зоны размещения коммерческого объекта, площади занимаемой территории и коэффициента, учитывающего вид объекта.

По результатам предварительного исследования Министерство имущества определило 8 оценочных зон, в которые вошли все кадастровые кварталы Омска и Омской области. Шкала цветов отражает среднюю стоимость земельных участков. Так, кадастровые кварталы высокой ценности (оранжевый цвет) имеют самый высокий базовый размер платы – 511,70 руб. за кв. м. Участки голубого цвета (отдаленные районы Омска и райцентров области) имеют среднюю стоимость земельных участков – 24,08 руб. за кв. м.

Значение коэффициента, учитывающего вид размещаемого объекта, варьируется от 0,27 до 1,67. Самые высокие коэффициенты у платежных терминалов (1,67), информационных табло и флагштоков (1,61), общественных туалетов нестационарного типа (1,44) и пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов (1,21). Также устанавливаются нормативы для нестационарных объектов для пляжных территорий (1,00), лодочных станций (0,57), пунктов приема вторсырья (1,06), передвижных цирков и зоопарков (0,82), сезонных аттракционов (1,09), площадок дрессировок собак и голубятни (0,27), зарядные станции для электротранспорта (1,19).

Для примера, возьмем земельный участок в Советском округе в границах кадастрового квартала 55:36:050208, куда входит в том числе Советский парк культуры и отдыха, и рассчитаем плату за размещение общественного туалета. Базовый размер платы для данной зоны составляет 202,10 руб. за кв. м. Коэффициент, учитывающий вид объекта, – 1,44. Площадь земельного участка под один объект 3 кв. м. Таким образом, годовой налог за установку одной туалетной кабинки обойдется предпринимателю в 873 рубля, или 72,75 рубля, в месяц.

Другой пример сезонные аттракционы. Годовая плата за установку такого объекта площадью 20 кв. м в Чкаловском поселке составит 1781 рубль, а районе Иртышской набережной более 11 тыс. рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика