В Омске ввели «налог» на общественные туалеты

Для примера, возьмем земельный участок в Советском округе в границах кадастрового квартала 55:36:050208, куда входит в том числе Советский парк культуры и отдыха, и рассчитаем плату за размещение общественного туалета. Базовый размер платы для данной зоны составляет 202,10 руб. за кв. м. Коэффициент, учитывающий вид объекта, – 1,44. Площадь земельного участка под один объект –3 кв. м. Таким образом, годовой налог за установку одной туалетной кабинки обойдется предпринимателю в 873 рубля, или 72,75 рубля, в месяц.