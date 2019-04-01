В Омске ввели «налог» на общественные туалеты

Posted 1 апреля 2019, 06:15
Published 1 апреля 2019, 06:15
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Правительство Омской области установило новый вид платежа для предпринимателей. Как пояснили Городу55 в региональном Минимущества, это будет плата за размещение временных коммерческих объектов без предоставления земельных участков.
«Плата будет устанавливаться только за размещение объектов, имеющих коммерческое назначение: информационные табло, платежные терминалы для оплаты услуг, пункты приема вторичного сырья, сезонные аттракционы, нестационарные объекты для обслуживания зон отдыха и т.п. За социальные объекты, например, велопарковки или площадки для выгула собак, плата взиматься не будет», - сказали в Минимущества.
Как добавили в ведомстве, новая плата имеет ограниченное действие. Она распространяется только на свободные участки земли, не предоставленные ранее в аренду гражданам или организациям. В частности, не подпадают под действие платежа земельные участки муниципальных парков, а также территории, закрепленные за муниципальными и областными организациями.
Размер платы рассчитывается в зависимости от зоны размещения коммерческого объекта, площади занимаемой территории и коэффициента, учитывающего вид объекта.
По результатам предварительного исследования Министерство имущества определило 8 оценочных зон, в которые вошли все кадастровые кварталы Омска и Омской области. Шкала цветов отражает среднюю стоимость земельных участков. Так, кадастровые кварталы высокой ценности (оранжевый цвет) имеют самый высокий базовый размер платы – 511,70 руб. за кв. м. Участки голубого цвета (отдаленные районы Омска и райцентров области) имеют среднюю стоимость земельных участков – 24,08 руб. за кв. м.
Значение коэффициента, учитывающего вид размещаемого объекта, варьируется от 0,27 до 1,67. Самые высокие коэффициенты у платежных терминалов (1,67), информационных табло и флагштоков (1,61), общественных туалетов нестационарного типа (1,44) и пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов (1,21). Также устанавливаются нормативы для нестационарных объектов для пляжных территорий (1,00), лодочных станций (0,57), пунктов приема вторсырья (1,06), передвижных цирков и зоопарков (0,82), сезонных аттракционов (1,09), площадок дрессировок собак и голубятни (0,27), зарядные станции для электротранспорта (1,19).
Для примера, возьмем земельный участок в Советском округе в границах кадастрового квартала 55:36:050208, куда входит в том числе Советский парк культуры и отдыха, и рассчитаем плату за размещение общественного туалета. Базовый размер платы для данной зоны составляет 202,10 руб. за кв. м. Коэффициент, учитывающий вид объекта, – 1,44. Площадь земельного участка под один объект –3 кв. м. Таким образом, годовой налог за установку одной туалетной кабинки обойдется предпринимателю в 873 рубля, или 72,75 рубля, в месяц.
Другой пример – сезонные аттракционы. Годовая плата за установку такого объекта площадью 20 кв. м в Чкаловском поселке составит 1781 рубль, а районе Иртышской набережной – более 11 тыс. рублей.