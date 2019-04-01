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Posted 1 апреля 2019, 04:41

Published 1 апреля 2019, 04:41

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омские власти дробят дорожные контракты, чтобы не проводить торги

Омские власти дробят дорожные контракты, чтобы не проводить торги

1 апреля 2019, 04:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В феврале-марте 2019 года Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения органами государственной власти, местного самоуправления, автошколами, больницами и пассажирскими транспортными предприятиями.

В общей сложности было выявлено около 1,2 тыс. нарушений. Так, установлены многочисленные факты нарушения финансовой дисциплины органами муниципальной власти при заключении контрактов на проведение ремонта и содержания дорог, среди которых дробление контрактов на более мелкие для уклонения от проведения конкурсных процедур, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Среди нарушений, выявленных в деятельности автошкол, значатся плохое оснащение и недостаточная квалификация работников. Пассажирские транспортные предприятия в свою очередь пренебрегают требованиями безопасности перевозок, в том числе при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и при обеспечении надлежащего технического состояния автобусов.

Омские больницы уличили в том, что они нарушают процедуры проведения освидетельствования водителей на состояние опьянения, а также на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Так, Знаменской ЦРБ было выдано заключение о пригодности к управлению автомобилем омича, который на протяжении 20 лет находится под диспансерным наблюдением из-за психиатрического заболевания.

По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования.

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