Омские власти дробят дорожные контракты, чтобы не проводить торги

Posted 1 апреля 2019, 04:41
Published 1 апреля 2019, 04:41
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В общей сложности было выявлено около 1,2 тыс. нарушений. Так, установлены многочисленные факты нарушения финансовой дисциплины органами муниципальной власти при заключении контрактов на проведение ремонта и содержания дорог, среди которых дробление контрактов на более мелкие для уклонения от проведения конкурсных процедур, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
Среди нарушений, выявленных в деятельности автошкол, значатся плохое оснащение и недостаточная квалификация работников. Пассажирские транспортные предприятия в свою очередь пренебрегают требованиями безопасности перевозок, в том числе при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и при обеспечении надлежащего технического состояния автобусов.
Омские больницы уличили в том, что они нарушают процедуры проведения освидетельствования водителей на состояние опьянения, а также на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Так, Знаменской ЦРБ было выдано заключение о пригодности к управлению автомобилем омича, который на протяжении 20 лет находится под диспансерным наблюдением из-за психиатрического заболевания.
По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования.