Омские власти дробят дорожные контракты, чтобы не проводить торги

В общей сложности было выявлено около 1,2 тыс. нарушений. Так, установлены многочисленные факты нарушения финансовой дисциплины органами муниципальной власти при заключении контрактов на проведение ремонта и содержания дорог, среди которых дробление контрактов на более мелкие для уклонения от проведения конкурсных процедур, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.