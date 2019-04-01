Омские ветераны хотят воссоздать события Сыропятского боя 1919 года

Согласно задумке, во время событийного туристического мероприятия «Сыропятский бой» участники смогут побывать в образах одной из противоборствующих сторон, крестьянки или сестры милосердия. Для этого авторы проекта намерены приобрести амуницию времен Гражданской войны, а также отреставрировать памятник землякам, погибшим во время описываемых событий, благоустроить территории и организовать передвижную выставку в селе Сыропятское.