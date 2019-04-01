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Posted 1 апреля 2019, 01:41

Published 1 апреля 2019, 01:41

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омские ветераны хотят воссоздать события Сыропятского боя 1919 года

Омские ветераны хотят воссоздать события Сыропятского боя 1919 года

1 апреля 2019, 01:41
Фото: иллюстрация. Медиахолдинг 1Mi.
Омские ветераны хотят воссоздать события времен Гражданской войны, приуроченные к 100-летию Сыропятского боя между войсками 5-й Армии Тухачевского и армией Колчака.

Инициатором мероприятия выступило Кормиловское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов. Для проведения реконструкции исторических событий омичи подали заявку в Фонд президентских грантов на сумму 418 тыс. рублей. Сумма софинансирования составит 101 тыс. рублей.

Согласно задумке, во время событийного туристического мероприятия «Сыропятский бой» участники смогут побывать в образах одной из противоборствующих сторон, крестьянки или сестры милосердия. Для этого авторы проекта намерены приобрести амуницию времен Гражданской войны, а также отреставрировать памятник землякам, погибшим во время описываемых событий, благоустроить территории и организовать передвижную выставку в селе Сыропятское.

Получит ли организация ветеранов деньги от Фонда президентских грантов, станет известно 1 июня 2019 года, когда будут подведены итоги независимой экспертизы.

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