Омские ветераны хотят воссоздать события Сыропятского боя 1919 года

Posted 1 апреля 2019, 01:41
Published 1 апреля 2019, 01:41
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Инициатором мероприятия выступило Кормиловское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов. Для проведения реконструкции исторических событий омичи подали заявку в Фонд президентских грантов на сумму 418 тыс. рублей. Сумма софинансирования составит 101 тыс. рублей.
Согласно задумке, во время событийного туристического мероприятия «Сыропятский бой» участники смогут побывать в образах одной из противоборствующих сторон, крестьянки или сестры милосердия. Для этого авторы проекта намерены приобрести амуницию времен Гражданской войны, а также отреставрировать памятник землякам, погибшим во время описываемых событий, благоустроить территории и организовать передвижную выставку в селе Сыропятское.
Получит ли организация ветеранов деньги от Фонда президентских грантов, станет известно 1 июня 2019 года, когда будут подведены итоги независимой экспертизы.