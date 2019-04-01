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Posted 1 апреля 2019, 12:40

Published 1 апреля 2019, 12:40

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омская область вошла в десятку регионов по числу смертельных аварий

Омская область вошла в десятку регионов по числу смертельных аварий

1 апреля 2019, 12:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омская область вошла в топ-10 регионов, где случились аварии с минимум четырьмя погибшими или не менее 15 ранеными.

В 2018 году, согласно отчету научного центра безопасности дорожного движения МВД России, на территории региона произошло шесть таких аварий. Столько же случилось и в 2017 году. Однако погибло в этих авариях 17 человек, что на 41,7% превысило показатель за 2017 год.

По количеству смертей область заняла 9-е место, а вот по количеству раненых (47 человек), которых в 2018 году оказалось на 16,1% меньше, чем в 2017 году, регион поднялся до восьмого места.

Всего в прошлом году на территории России зарегистрировано 236 ДТП с особо тяжкими последствиями (+5,8%). В них погибли 567 человек (+2,7%) и были ранены 2198 (-6,5%) человек.

По данным ведомства, в стране за год было зарегистрировано 168 099 ДТП, в которых погибло 18 214 человек и 214 853 получили травмы разной тяжести. Самым аварийным месяцем в году оказался август, днем недели – суббота, а самым аварийным временем суток стал промежуток с 17:00 до 20:00 часов.

В отчете центра безопасности отмечается, что каждое девятое ДТП становится смертельным, а в девяти из десяти случаев виновником аварии оказывается водитель.

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