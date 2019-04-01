Омская область вошла в десятку регионов по числу смертельных аварий

В 2018 году, согласно отчету научного центра безопасности дорожного движения МВД России, на территории региона произошло шесть таких аварий. Столько же случилось и в 2017 году. Однако погибло в этих авариях 17 человек, что на 41,7% превысило показатель за 2017 год.