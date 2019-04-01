Экс-полицейский организовал межрегиональную сеть по сбыту наркотиков

Во время задержания и обысков всей преступной группировки одновременно на территории Омской области и Краснодарского края были изъяты в качестве вещественных доказательств: около 3 кг героина, упаковочный материал, более 20 средств телекоммуникации, около 800 тыс. рублей и 5 автомобилей.