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Posted 1 апреля 2019, 06:04

Published 1 апреля 2019, 06:04

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Экс-полицейский организовал межрегиональную сеть по сбыту наркотиков

Экс-полицейский организовал межрегиональную сеть по сбыту наркотиков

1 апреля 2019, 06:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Омские оперативники наркоконтроля задержали 9 участников межрегиональной организованной группы по сбыту запрещенных веществ. Организатором преступного сообщества является 45-летний омич, в прошлом — сотрудник расформированной правоохранительной структуры, и 37-летний спортсмен из Сочи.

На протяжении двух лет полицейские вычисляли и устанавливали всех участников ОПГ, которые тщательно конспирировали свою деятельность. Помимо руководителей наркоформирования в группу входили координаторы интернет-магазина, организаторы поставок, кураторы, закладчики и финансист.

Во время задержания и обысков всей преступной группировки одновременно на территории Омской области и Краснодарского края были изъяты в качестве вещественных доказательств: около 3 кг героина, упаковочный материал, более 20 средств телекоммуникации, около 800 тыс. рублей и 5 автомобилей.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены 11 уголовных дел. Восемь участников группы заключены под стражу, один находится под домашним арестом, сообщает УНК, СУ УМВД России по Омской области.

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