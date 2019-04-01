Экс-полицейский организовал межрегиональную сеть по сбыту наркотиков

Posted 1 апреля 2019, 06:04
Published 1 апреля 2019, 06:04
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
На протяжении двух лет полицейские вычисляли и устанавливали всех участников ОПГ, которые тщательно конспирировали свою деятельность. Помимо руководителей наркоформирования в группу входили координаторы интернет-магазина, организаторы поставок, кураторы, закладчики и финансист.
Во время задержания и обысков всей преступной группировки одновременно на территории Омской области и Краснодарского края были изъяты в качестве вещественных доказательств: около 3 кг героина, упаковочный материал, более 20 средств телекоммуникации, около 800 тыс. рублей и 5 автомобилей.
В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены 11 уголовных дел. Восемь участников группы заключены под стражу, один находится под домашним арестом, сообщает УНК, СУ УМВД России по Омской области.