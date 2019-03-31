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Posted 31 марта 2019, 10:25

Published 31 марта 2019, 10:25

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Нефтяниках автоледи на «Фольгсвагене» врезалась в пьяного водителя ВАЗа

В Нефтяниках автоледи на «Фольгсвагене» врезалась в пьяного водителя ВАЗа

31 марта 2019, 10:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вчера, 30 марта, около 16:45 часов в дежурную часть омской Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП на проспекте Мира.

На проспект Мира, где случилась авария, выехали полицейские и бригада скорой помощи.

По данным омской Госавтоинспекции, на месте сотрудники ГИБДД предварительно установили, что авария случилась, когда 58-летняя женщина за рулем «Фольгсвагена» выезжала с прилегающей территории дома № 106 по пр. Мира и не предоставила преимущества в движении водителю ВАЗ-2114.

Иномарка врезалась в автомобиль, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадали два человека – водитель ВАЗа и 11-летняя девочка, пассажир иномарки.

В ведомстве уточнили, что по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, в результате которой станут известны все подробности аварии.

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