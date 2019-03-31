В Нефтяниках автоледи на «Фольгсвагене» врезалась в пьяного водителя ВАЗа

По данным омской Госавтоинспекции, на месте сотрудники ГИБДД предварительно установили, что авария случилась, когда 58-летняя женщина за рулем «Фольгсвагена» выезжала с прилегающей территории дома № 106 по пр. Мира и не предоставила преимущества в движении водителю ВАЗ-2114.