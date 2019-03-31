Снег, туман, +7: как начнется апрель в Омске

Во вторник, 2 апреля, существенных изменений в погоде не ожидается. Температура ночью от -4 до +1, днем от +3 до +8 градусов. Местами также ожидаются снег и дождь, на дорогах образуется гололед. Ветер западный 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 16 м/с.