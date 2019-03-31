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Posted 31 марта 2019, 06:33

Published 31 марта 2019, 06:33

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Снег, туман, +7: как начнется апрель в Омске

Снег, туман, +7: как начнется апрель в Омске

31 марта 2019, 06:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в первые дни апреля в регионе ожидается потепление до +7, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.

В понедельник, 1 апреля, в Омской области температура ночью не поднимется выше -1, днем термометр покажет до +7 градусов. Местами синоптики обещают небольшие осадки, ночью преимущественно мокрый снег, днем же на территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

Во вторник, 2 апреля, существенных изменений в погоде не ожидается. Температура ночью от -4 до +1, днем от +3 до +8 градусов. Местами также ожидаются снег и дождь, на дорогах образуется гололед. Ветер западный 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 16 м/с.

В среду, 3 апреля, температура ночью может опуститься до -6 градусов, днем же поднимется до +7. Синоптики обещают туманную ночь без осадков, днем же ожидается дождь и снег. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

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