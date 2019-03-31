Омичам рассказали, как избежать ДТП во время снегопада

Пешеходов в омской Госавтоинспекции тоже просят соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу только в обозначенных для этого местах. Все внимание нужно сосредоточить на дорожном движении и не отвлекаться на мобильные телефоны. В темное время суток омичей просят обозначать себя световозвращающими элементами.