Омичам рассказали, как избежать ДТП во время снегопада

Posted 31 марта 2019, 04:44
Published 31 марта 2019, 04:44
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Во время таких явлений региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах. Не следует совершать опасных маневров, нужно следить за скоростным режимом и дистанцией на дорогах, так как в сложных погодных условиях повышается вероятность попасть в аварию.
Также водителей просят быть внимательными по отношению к пешеходам, особенно перед пешеходными переходами, у остановок общественного транспорта и перекрестками.
Пешеходов в омской Госавтоинспекции тоже просят соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу только в обозначенных для этого местах. Все внимание нужно сосредоточить на дорожном движении и не отвлекаться на мобильные телефоны. В темное время суток омичей просят обозначать себя световозвращающими элементами.