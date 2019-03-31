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Posted 31 марта 2019, 04:44

Published 31 марта 2019, 04:44

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичам рассказали, как избежать ДТП во время снегопада

Омичам рассказали, как избежать ДТП во время снегопада

31 марта 2019, 04:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики обещают, что в ближайшие сутки омские дороги будут покрыты мокрым снегом. Из-за обильного выпадения осадков снижается видимость и появляется гололед.

Во время таких явлений региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах. Не следует совершать опасных маневров, нужно следить за скоростным режимом и дистанцией на дорогах, так как в сложных погодных условиях повышается вероятность попасть в аварию.

Также водителей просят быть внимательными по отношению к пешеходам, особенно перед пешеходными переходами, у остановок общественного транспорта и перекрестками.

Пешеходов в омской Госавтоинспекции тоже просят соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу только в обозначенных для этого местах. Все внимание нужно сосредоточить на дорожном движении и не отвлекаться на мобильные телефоны. В темное время суток омичей просят обозначать себя световозвращающими элементами.

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