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Posted 30 марта 2019, 09:29

Published 30 марта 2019, 09:29

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В мэрии Омска рассказали о зарплатах городских чиновников

В мэрии Омска рассказали о зарплатах городских чиновников

30 марта 2019, 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всего в городе насчитывается 1410 чиновников.

В администрации Омска поделились отчетом о численности и заработной плате муниципальных чиновников и работников бюджетной сферы в 2018 году.

Согласно данным мэрии, в прошлом году в Омске насчитывалось 1410 чиновников. В сравнении с 2017 годом их число сократилось на 1%. На зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений в прошлом году ушло 796,813 млн рублей, приводит цифры «СуперОмск».

Количество работников бюджетной сферы – городских школ, детских садов, больниц – в 2018 году равнялось 28 011 человек. На их заработную плату ушло 7,581 млрд рублей. По данным издания, это почти половина бюджета города, который равен около 18 млрд рублей.

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