В мэрии Омска рассказали о зарплатах городских чиновников

Согласно данным мэрии, в прошлом году в Омске насчитывалось 1410 чиновников. В сравнении с 2017 годом их число сократилось на 1%. На зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений в прошлом году ушло 796,813 млн рублей, приводит цифры «СуперОмск».