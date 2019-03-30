В мэрии Омска рассказали о зарплатах городских чиновников

Posted 30 марта 2019, 09:29
Published 30 марта 2019, 09:29
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В администрации Омска поделились отчетом о численности и заработной плате муниципальных чиновников и работников бюджетной сферы в 2018 году.
Согласно данным мэрии, в прошлом году в Омске насчитывалось 1410 чиновников. В сравнении с 2017 годом их число сократилось на 1%. На зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений в прошлом году ушло 796,813 млн рублей, приводит цифры «СуперОмск».
Количество работников бюджетной сферы – городских школ, детских садов, больниц – в 2018 году равнялось 28 011 человек. На их заработную плату ушло 7,581 млрд рублей. По данным издания, это почти половина бюджета города, который равен около 18 млрд рублей.