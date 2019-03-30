Под Омском пьяный водитель на «Ниссане» сбил 52-летнюю женщину

Posted 30 марта 2019, 04:26
Published 30 марта 2019, 04:26
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Авария случилась на улице Олега Бронского в рабочем поселке Большеречье. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что 52-летняя женщина попала по колеса автомобиля «Ниссан Санни», которым управлял 48-летний мужчина.
По данным региональной госавтоинспекции, мужчина сел за руль иномарки в нетрезвом виде. В результате столкновения женщина получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.
Все обстоятельства и причины случившегося выявятся в ходе проверки, которая проводится в настоящее время, пояснили в ведомстве.