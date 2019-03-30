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Posted 30 марта 2019, 04:26

Published 30 марта 2019, 04:26

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Под Омском пьяный водитель на «Ниссане» сбил 52-летнюю женщину

Под Омском пьяный водитель на «Ниссане» сбил 52-летнюю женщину

30 марта 2019, 04:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О ДТП в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району сообщили накануне, 29 марта, около 21:15.

Авария случилась на улице Олега Бронского в рабочем поселке Большеречье. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что 52-летняя женщина попала по колеса автомобиля «Ниссан Санни», которым управлял 48-летний мужчина.

По данным региональной госавтоинспекции, мужчина сел за руль иномарки в нетрезвом виде. В результате столкновения женщина получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

Все обстоятельства и причины случившегося выявятся в ходе проверки, которая проводится в настоящее время, пояснили в ведомстве.

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