Под колеса «Мерседеса» в Омске попал 16-летний парень

Posted 30 марта 2019, 04:56
Published 30 марта 2019, 04:56
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
На улицу Циолковского, где произошло ДТП, выехали сотрудники полиции. На месте аварии они установили, что 16-летний парень попал под колеса автомобиля «Мерседес-Бенц» на нерегулируемом пешеходном переходе.
За рулем иномарки, по данным ведомства, находилась 31-летняя женщина. Парня с места аварии госпитализировали в медучреждение.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего.