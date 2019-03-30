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Posted 30 марта 2019, 04:56

Published 30 марта 2019, 04:56

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Под колеса «Мерседеса» в Омске попал 16-летний парень

Под колеса «Мерседеса» в Омске попал 16-летний парень

30 марта 2019, 04:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вчера, 29 марта, около 20:21 в омскую Госавтоинспекцию сообщили об аварии, в которой пострадал несовершеннолетний.

На улицу Циолковского, где произошло ДТП, выехали сотрудники полиции. На месте аварии они установили, что 16-летний парень попал под колеса автомобиля «Мерседес-Бенц» на нерегулируемом пешеходном переходе.

За рулем иномарки, по данным ведомства, находилась 31-летняя женщина. Парня с места аварии госпитализировали в медучреждение.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего.

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