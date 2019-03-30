Из-за тумана в Омске четыре самолета приземлились с большой задержкой

Posted 30 марта 2019, 08:10
Published 30 марта 2019, 08:10
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Борт авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в Омск-Центральный в 4:25, однако, по данным аэропорта, прилетел только в 9:13. На пять часов опоздал и рейс «Аэрофлота» из Шереметьево.
На три часа позже в Омск-Центральный прибыли воздушные судна «Азимута» из Краснодара и «Уральских авиалиний» из Домодедово.
На сайте омского аэропорта сообщается, что с таким же серьезным опозданием эти рейсы вылетели и в обратном направлении. Предполагается, что причиной задержки рейсов стал сильный туман.