Из-за тумана в Омске четыре самолета приземлились с большой задержкой

Борт авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в Омск-Центральный в 4:25, однако, по данным аэропорта, прилетел только в 9:13. На пять часов опоздал и рейс «Аэрофлота» из Шереметьево.