gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта 2019, 08:10

Published 30 марта 2019, 08:10

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Из-за тумана в Омске четыре самолета приземлились с большой задержкой

Из-за тумана в Омске четыре самолета приземлились с большой задержкой

30 марта 2019, 08:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 30 марта, из-за плотного тумана четыре рейса прилетели в Омск с сильным опозданием.

Борт авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в Омск-Центральный в 4:25, однако, по данным аэропорта, прилетел только в 9:13. На пять часов опоздал и рейс «Аэрофлота» из Шереметьево.

На три часа позже в Омск-Центральный прибыли воздушные судна «Азимута» из Краснодара и «Уральских авиалиний» из Домодедово.

На сайте омского аэропорта сообщается, что с таким же серьезным опозданием эти рейсы вылетели и в обратном направлении. Предполагается, что причиной задержки рейсов стал сильный туман.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика