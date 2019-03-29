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Posted 29 марта 2019, 05:06

Published 29 марта 2019, 05:06

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Во дворе дома грузовик насмерть задавил мужчину

Во дворе дома грузовик насмерть задавил мужчину

29 марта 2019, 05:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сегодня, 29 марта, около 09:50 в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — на улице Масленникова под колесами грузового автомобиля погиб пешеход.

Инцидент случился во дворе дома № 181, расположенного на указанной улице, когда 39-летний водитель грузового автомобиля марки «Исудзу», двигаясь по междомовому проезду, допустил наезд на мужчину, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть омича. Личность пешехода в настоящее время устанавливается. Проверка по факту ДТП продолжается.

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