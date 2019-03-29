Во дворе дома грузовик насмерть задавил мужчину

Инцидент случился во дворе дома № 181, расположенного на указанной улице, когда 39-летний водитель грузового автомобиля марки «Исудзу», двигаясь по междомовому проезду, допустил наезд на мужчину, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.