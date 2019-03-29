Во дворе дома грузовик насмерть задавил мужчину

Posted 29 марта 2019, 05:06
Published 29 марта 2019, 05:06
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Инцидент случился во дворе дома № 181, расположенного на указанной улице, когда 39-летний водитель грузового автомобиля марки «Исудзу», двигаясь по междомовому проезду, допустил наезд на мужчину, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть омича. Личность пешехода в настоящее время устанавливается. Проверка по факту ДТП продолжается.