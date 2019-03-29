Приморье поддержало инициативу омичей проверять заводы без согласования

Posted 29 марта 2019, 06:25
Published 29 марта 2019, 06:25
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Несмотря на то, что Приморский край считается экологически чистым, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александр Тютерев уверен, что законопроект, выдвинутый омскими коллегами, может быть полезен и для Приморья: «Считается, что наш край экологически чистый, но все же есть на его карте точки, которые требуют постоянного мониторинга и контроля. Это, например, порты, занимающиеся перевалкой угля, крупные свиноводческие комплексы и другие предприятия», - цитирует слова Тютерева пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
Напомним, поправки в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей среды», предложенные омским Минприроды, прошли в Госдуму РФ. Они предполагают возможность проведения внеплановых проверок на предприятиях без предварительного уведомления частных и юридических лиц, а также прокуратуры. Основанием для этого станут официальные данные мониторинга, поступившие в органы экологического надзора и свидетельствующие о загрязнении атмосферного воздуха.