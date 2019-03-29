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Posted 29 марта 2019, 11:04

Published 29 марта 2019, 11:04

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Под Петербургом у омича на детской площадке похитили двухлетнего сына

Под Петербургом у омича на детской площадке похитили двухлетнего сына

29 марта 2019, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Санкт-Петербурга забрала сына с детской площадки, когда отец отвлекся на несколько минут.

О похищении в полицию 28 марта сообщил омич, проживающий в поселке Янино под Петербургом. По его словам, ребенок пропал во время их совместной прогулки во дворе, когда омич на несколько минут отвернулся от сына.

Как сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы, мальчика забрала его мать на автомобиле Audi. Очевидцы рассказали, как ребенок садился к ней в машину.

Женщину с двухлетним ребенком быстро нашли. Как выяснилось, они с заявителем состоят в браке, однако вместе не живут. Женщина пояснила, что решила похитить ребенка из-за того, что муж не давал ей общаться с сыном.

Ребенок, по словам похитительницы, добровольно сел к ней в машину. Противоправных действий в отношении мальчика совершено не было, сообщает издание.

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