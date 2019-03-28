Закупленный реагент не успели опробовать в Омске до наступления весны

Posted 28 марта 2019, 04:19
Published 28 марта 2019, 04:19
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Однако наступление плюсовых температур, повсеместное таяние снега и льды, а также задержка поставки не оставили шансов воплотить планы в жизнь. В итоге дорогостоящий реагент будет ждать следующей зимы, сообщают «Коммерческие Вести».
Рассчитывают, что закупленного объема должно хватить на центральные улицы — Красный Путь, небольшой отрезок Гагарина, Интернациональную, Соборную площадь и Любинский проспект.