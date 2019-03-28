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Posted 28 марта 2019, 04:19

Published 28 марта 2019, 04:19

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Закупленный реагент не успели опробовать в Омске до наступления весны

Закупленный реагент не успели опробовать в Омске до наступления весны

28 марта 2019, 04:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в начале марта закупило у пермской компании ООО «Транссервис» за 9,6 мл рублей 483 тонны реагента, который планировалось испытать на омских дорогах до конца зимы.

Однако наступление плюсовых температур, повсеместное таяние снега и льды, а также задержка поставки не оставили шансов воплотить планы в жизнь. В итоге дорогостоящий реагент будет ждать следующей зимы, сообщают «Коммерческие Вести».

Рассчитывают, что закупленного объема должно хватить на центральные улицы — Красный Путь, небольшой отрезок Гагарина, Интернациональную, Соборную площадь и Любинский проспект.

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