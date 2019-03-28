В Омской области на создание контейнерных площадок выделят 300 млн рублей

Об этом стало известно 27 марта на заседании регионального правительства. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов назвал контейнерные площадки «витриной мусорной реформы для населения». И.о. губернатора Омской области Валерий Бойко настоял на ускорении процесса перечисления средств районов: