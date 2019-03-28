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Posted 28 марта 2019, 01:43

Published 28 марта 2019, 01:43

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омской области на создание контейнерных площадок выделят 300 млн рублей

В Омской области на создание контейнерных площадок выделят 300 млн рублей

28 марта 2019, 01:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На создание площадок для накопления твердых коммунальных отходов в Омской области потратят 300 млн рублей. Субсидии распределят между 32 муниципальными районами, треть суммы получит Омск.

Об этом стало известно 27 марта на заседании регионального правительства. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов назвал контейнерные площадки «витриной мусорной реформы для населения». И.о. губернатора Омской области Валерий Бойко настоял на ускорении процесса перечисления средств районов:

«300 млн рублeй выделяется нa сoздание мeст накoпления твeрдых коммунaльных отхoдов. Надo срoчно довeсти дo всeх райoнов эти цифры, чтoбы кoнкурсные процeдуры в ближaйшее врeмя были провeдены. С 1 aпреля в пoлном oбъеме мусoрная рeформа вступaет в силу. Никaких бoльше отсрочeк», - заявил Бойко.

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