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Posted 28 марта 2019, 05:47

Published 28 марта 2019, 05:47

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Ученика омской школы поймали на краже сотового телефона

Ученика омской школы поймали на краже сотового телефона

28 марта 2019, 05:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омской области в отношении 15-летнего учащегося школы, расположенной в селе Красноярка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

С заявлением о краже у школьника сотового телефона стоимостью 6 тыс. рублей обратился в полицию отец ребенка. Он рассказал, что мобильное устройство пропало из рюкзака, оставленного в школьном гардеробе, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Раскрыть преступление по горячим следам оперативникам не удалось, поскольку доступ в гардероб имеют все ученики и учителя школы и само устройство было выключено. Однако через некоторое время мобильный телефон вновь появился в сети, и личность подозреваемого была установлена.

Им оказался 15-летний ученик этой же школы, который, похитив телефон, продал его за 1 тыс. рублей своему знакомому.

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