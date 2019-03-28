Ученика омской школы поймали на краже сотового телефона

Posted 28 марта 2019, 05:47
Published 28 марта 2019, 05:47
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
С заявлением о краже у школьника сотового телефона стоимостью 6 тыс. рублей обратился в полицию отец ребенка. Он рассказал, что мобильное устройство пропало из рюкзака, оставленного в школьном гардеробе, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Раскрыть преступление по горячим следам оперативникам не удалось, поскольку доступ в гардероб имеют все ученики и учителя школы и само устройство было выключено. Однако через некоторое время мобильный телефон вновь появился в сети, и личность подозреваемого была установлена.
Им оказался 15-летний ученик этой же школы, который, похитив телефон, продал его за 1 тыс. рублей своему знакомому.