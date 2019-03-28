«Серые схемы - обывательский миф». Маршрутчики о росте налоговых платежей

Posted 28 марта 2019, 10:11
Published 28 марта 2019, 10:11
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Уход от налогов за счет «черного нала» и серых схем - популярная в общественной плоскости претензия к перевозчикам. Предполагалось, что безналичная система выведет частников из тени и существенно пополнит доходы казны. Накануне глава дептранса Александр Вялков привел, казалось бы, убедительные доказательства: налоговые отчисления от маршруток за три месяца выросли почти вдвое.
Предприниматели не стали отрицать, что налогооблагаемая база по новой системе действительно увеличилась. Но причина, по их мнению, не в финансовой дисциплине перевозчиков. Налоги платятся по прежним схемам и в прежних количествах, массово от них никто не уклонялся: просто с «безналом» их стало легче фиксировать.
Владимир Геворгян, руководитель СРО «Омские перевозчики»:
«Могу прокомментировать по своему предприятию. С января налоговые отчисления выросли в четыре раза. Сейчас все деньги проходят через расчетный счет, никто их укрывать и прятать не собирается, и все они облагаются налогом (6%, кто на «упрощенке», и еще 1% в Пенсионный фонд). Не могу сказать, сколько это в цифрах, потому что отчет будет за квартал. Но это рост в четыре раза.
Раньше система была немного другая: [маршрутчики, входящие в СРО] находились на патенте. Я как предприниматель облагал налогом деньги, которые прошли через мой расчетный счет или поступили в кассу. Все остальное облагалось в виде патента или «упрощенки» теми предпринимателями, которые сотрудничали со мной. И я за них отчитываться не мог. Если это патент, то это 12 тысяч в год, и все. Если «упрощенка», то 6 или 15%. Поэтому цифры варьировались: у кого-то прибыль, у кого-то одни убытки. Это сложная арифметика.
Никаких серых схем не было. Был патент, была «упрощенка», были договоры между двумя предпринимателями. Если один автобус ПАЗ, грубо говоря, за месяц привез 100 тысяч, и они прошли через мой расчетный счет, 7 тысяч я сразу отдаю (6 тысяч упрощенный налог и 1 – пенсионный). А раньше они были на патенте у моего компаньона, и он платил всего тысячу. Это серая схема? Вполне законная, утвержденная государством. Может, кто-то и уходил от налогов, но для этого и есть налоговые органы, которые это контролируют. Если были бы нарушения, давным-давно бы всех привлекли, это скрыть невозможно. Для обывателя серая схема красиво звучит, а я, например, не понимаю, что это».
Виталий Торопов, директор компании «Парк-авто»:
«Я работаю в части регулируемых тарифов. Как работал в своей упрощенной системе (15%), так и работаю. Поменялось только то, что люди поехали по безналичному расчету. Чем его больше, тем больше налоговая видит денег, которые ходят по счетам. Простая арифметика.
Повышение оплаты в налоговую произошло лишь из-за того, что стали ездить по безналичному расчету. Все деньги стали открыты и прозрачны. Раньше предприниматель пришел, «вмененку» заплатил и какую-то часть скрыл, налоговая могла что-то не усмотреть. А с «безналом» все видно. Серые схемы могли быть, «теневые» игроки раньше и убегали от налогов. А сейчас все средства стали открыты.
Надо спросить налоговую, как она проверяет перевозчиков. Вопрос в чем заключается? Если перевозчик есть, значит, у него должны быть либо приняты на работу ИП, либо официально трудоустроены водители. А если налоговая видит, что у него есть деньги и он работает на маршрутах, она должна задать вопрос, почему нет трудовых договоров с водителями. Она же этого не делает. Проверяют тех, кто на самом деле открыто работает. А надо открыть базу и сделать запрос в департамент транспорта: вот Вася Пупкин столько-то машин имеет, почему он не отчитывается. Они же сами сидят сложа руки.
Я бы все на безнал полностью перевел, и все вопросы отпадут».
Николай Артемьев, учредитель ООО «Автодор»:
«Это очевидно. Когда деньги поступают по расчетным счетам, расчеты становятся прозрачными. Теоретически можно рассуждать, что должна увеличиться налогооблагаемая база.
Налоги как отчислялись по этой схеме, так и отчисляются. У нас изменений особых нет, мы находимся на регулируемых маршрутах, где защищаем тариф и давно работаем с безналичными платежами. Речь о том, что не все перевозчики установили ридеры для безналичной оплаты. Здесь вопрос действительно есть. Система должна быть единой для всего города. К сожалению, многие еще живут в прошлом веке и не до конца понимают необходимость установки такой системы. А закон напрямую не формулирует таких требований.
Мы понимаем, что объем выручки, которая проходит по счетам, увеличивается. Раньше этих объемов не было в принципе, потому что раньше департамент транспорта и «Пассажирсервис» не заключали договора по проездным билетам, по безналичной оплате. Поэтому только по окончании итогового периода можно говорить, насколько было увеличение. Произошло оно, потому что весь пассажиропоток в городе немного перераспределился, пассажиры получили право ездить по проездным не только в муниципальном транспорте. Здесь все логично. Мы увеличили количество шлюзов поступления денег, и они стали поступать на счета частных компаний и ИП, которые занимаются пассажирскими перевозками.
Разговоры о том, что кто-то уходил от налогов по серым схемам, - это заблуждение, транслируемое в публичную сферу, обывательское расхожее мнение. Давным-давно все встроено в четкую и понятную логику. Вопрос контроля налоговых поступлений – вопрос налоговой инспекции. Сейчас информация раскрыта, можно на сайте посмотреть все данные».