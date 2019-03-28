«Серые схемы - обывательский миф». Маршрутчики о росте налоговых платежей

Никаких серых схем не было. Был патент, была «упрощенка», были договоры между двумя предпринимателями. Если один автобус ПАЗ, грубо говоря, за месяц привез 100 тысяч, и они прошли через мой расчетный счет, 7 тысяч я сразу отдаю (6 тысяч упрощенный налог и 1 – пенсионный). А раньше они были на патенте у моего компаньона, и он платил всего тысячу. Это серая схема? Вполне законная, утвержденная государством. Может, кто-то и уходил от налогов, но для этого и есть налоговые органы, которые это контролируют. Если были бы нарушения, давным-давно бы всех привлекли, это скрыть невозможно. Для обывателя серая схема красиво звучит, а я, например, не понимаю, что это».