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Posted 28 марта 2019, 03:25

Published 28 марта 2019, 03:25

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Почти 400 млн рублей остались не освоены во время ремонта омских дорог

Почти 400 млн рублей остались не освоены во время ремонта омских дорог

28 марта 2019, 03:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министерство строительства Омской области предоставило отчет региональному кабинету министров об использовании средств дорожного фонда области за 2018 год.

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области в прошлом году составил 7 млрд 269 млн 700 тыс. рублей. До конца 2018 года не удалось освоить около 5% от этой суммы, а это, по приблизительным подсчетам, чуть меньше 400 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Несмотря на внушительную сумму, данный показатель является самым низким за несколько лет. Для сравнения, в 2017 году Омская область вернула в казну более 1 млрд 173 млн рублей, что составляет более 15% от общего объема дорожного фонда.

В текущем году на ремонт дорожного полотна в Омской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» регион получит 2,3 млрд рублей. Наряду с заменой асфальтового покрытия проложат ливневую канализацию, построят новые тротуары, установят дорожные ограждения и остановочные пункты.

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