Почти 400 млн рублей остались не освоены во время ремонта омских дорог

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области в прошлом году составил 7 млрд 269 млн 700 тыс. рублей. До конца 2018 года не удалось освоить около 5% от этой суммы, а это, по приблизительным подсчетам, чуть меньше 400 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.