gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2019, 14:19

Published 28 марта 2019, 14:19

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

По дорогам Омска ездил 91 «призрачный» автобус

По дорогам Омска ездил 91 «призрачный» автобус

28 марта 2019, 14:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Контрольно-счетная палата опубликовала отчет о работе общественного транспорта за 2018 год.

В отчете говорится, что и в работе частных перевозчиков, и в работе департамента транспорта были выявлены серьезные нарушения.

В частности, ведомство не уделяло достаточно внимания документам частных перевозчиков на получение субсидий по межтарифной разнице. Кроме этого, не учитывались доходы и расходы перевозчиков и не отслеживались их задолженности. В документе говорится, что департамент транспорта задерживал частным перевозчикам субсидии на срок до двух недель.

В работе перевозчиков контрольно-счетная палата также обнаружила нарушения. Например, «АвтоСила-55» на маршруты №№ 20, 40, 22, 26 и 72 выпускала 58 автобусов, которые не были зарегистрированы в профильном департаменте. У ИП Бондаренко таких автобусов оказалось 33, они работали на маршрутах №№ 55, 49 и 89. Однако у предпринимателя было еще 28 «призрачных» машин: в 2017 году они ни разу не вышли на маршрут.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика