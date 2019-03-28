По дорогам Омска ездил 91 «призрачный» автобус

Posted 28 марта 2019, 14:19
Published 28 марта 2019, 14:19
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В отчете говорится, что и в работе частных перевозчиков, и в работе департамента транспорта были выявлены серьезные нарушения.
В частности, ведомство не уделяло достаточно внимания документам частных перевозчиков на получение субсидий по межтарифной разнице. Кроме этого, не учитывались доходы и расходы перевозчиков и не отслеживались их задолженности. В документе говорится, что департамент транспорта задерживал частным перевозчикам субсидии на срок до двух недель.
В работе перевозчиков контрольно-счетная палата также обнаружила нарушения. Например, «АвтоСила-55» на маршруты №№ 20, 40, 22, 26 и 72 выпускала 58 автобусов, которые не были зарегистрированы в профильном департаменте. У ИП Бондаренко таких автобусов оказалось 33, они работали на маршрутах №№ 55, 49 и 89. Однако у предпринимателя было еще 28 «призрачных» машин: в 2017 году они ни разу не вышли на маршрут.