Гарантийного ремонта омских дорог приходится добиваться в суде

По результатам обследования дорог, отремонтированных в 2016-2018 годах, в гарантийном ремонте нуждаются 90 участков. При этом далеко не все подрядчики берутся исполнить свои обязательства в добровольном порядке.

В связи с этим БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» добивается гарантийного ремонта через суд, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на слова Владимира Казимирова. В настоящее время из 20 поданных исков 10 уже выиграны. По решению суда устранить дефекты дорожного покрытия обязаны ООО «Дорстрой» - 7 участков, среди которых дороги по улице Маяковского и у КДЦ «Континент», ДРСУ-6 - 3 участка и «Стройсервис» - 2 объекта. По одному иску было заключено мировое соглашение и по трем подрядчик согласился добровольно произвести гарантийный ремонт. По шести дорогам ведется экспертиза.