Гарантийного ремонта омских дорог приходится добиваться в суде

Posted 28 марта 2019, 01:01
Published 28 марта 2019, 01:01
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В связи с этим БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» добивается гарантийного ремонта через суд, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на слова Владимира Казимирова.
В настоящее время из 20 поданных исков 10 уже выиграны. По решению суда устранить дефекты дорожного покрытия обязаны ООО «Дорстрой» - 7 участков, среди которых дороги по улице Маяковского и у КДЦ «Континент», ДРСУ-6 - 3 участка и «Стройсервис» - 2 объекта.
По одному иску было заключено мировое соглашение и по трем подрядчик согласился добровольно произвести гарантийный ремонт. По шести дорогам ведется экспертиза.