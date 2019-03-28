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Posted 28 марта 2019, 02:05

Published 28 марта 2019, 02:05

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Елене Светенко отказали в должности председателя Омского областного суда

Елене Светенко отказали в должности председателя Омского областного суда

28 марта 2019, 02:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации отклонила кандидатуру Елены Светенко на должность председателя Омского областного суда, место которого освободится в июле 2019 года, когда истекут полномочия действующего председателя Владимира Яркового.

Подвели зампреда Елену Светенко родственные связи. Выяснилось, что ее супруг долгое время работал прокурором Советского района города Омска, и судья в это время рассмотрела шесть дел с участием ведомства. При этом Светенко не поставила в известность участников судебных разбирательств о возможном конфликте интересов, сообщает портал pravo.ru.

Напомним, действующий председатель Омского областного суда, 68-летний Владимир Ярковой не претендует на новый срок. Вероятно, это связано с приближением предельно допустимого возраста для службы на посту руководителя суда, установленного законом, — 70 лет.

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