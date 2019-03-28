Елене Светенко отказали в должности председателя Омского областного суда

Подвели зампреда Елену Светенко родственные связи. Выяснилось, что ее супруг долгое время работал прокурором Советского района города Омска, и судья в это время рассмотрела шесть дел с участием ведомства. При этом Светенко не поставила в известность участников судебных разбирательств о возможном конфликте интересов, сообщает портал pravo.ru.