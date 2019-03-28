Елене Светенко отказали в должности председателя Омского областного суда

Posted 28 марта 2019, 02:05
Published 28 марта 2019, 02:05
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Подвели зампреда Елену Светенко родственные связи. Выяснилось, что ее супруг долгое время работал прокурором Советского района города Омска, и судья в это время рассмотрела шесть дел с участием ведомства. При этом Светенко не поставила в известность участников судебных разбирательств о возможном конфликте интересов, сообщает портал pravo.ru.
Напомним, действующий председатель Омского областного суда, 68-летний Владимир Ярковой не претендует на новый срок. Вероятно, это связано с приближением предельно допустимого возраста для службы на посту руководителя суда, установленного законом, — 70 лет.