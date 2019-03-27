Вялков: автобусы в Омске ходят с регулярностью в 95%

Заявление было сделано на круглом столе по вопросам транспортной системы в Региональном центре по связям с общественностью. По словам Александра Вялкова, раньше в Омске фиксировали 62% регулярности движения транспорта по маршрутам. Однако в последнее время она увеличилась до 95%.