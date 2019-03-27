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Posted 27 марта 2019, 11:43

Published 27 марта 2019, 11:43

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Вялков: автобусы в Омске ходят с регулярностью в 95%

Вялков: автобусы в Омске ходят с регулярностью в 95%

27 марта 2019, 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава департамента транспорта заявил, что все муниципальные автобусы ходят по графику, проблем с их ожиданием на остановках практически нет.

Заявление было сделано на круглом столе по вопросам транспортной системы в Региональном центре по связям с общественностью. По словам Александра Вялкова, раньше в Омске фиксировали 62% регулярности движения транспорта по маршрутам. Однако в последнее время она увеличилась до 95%.

«То есть все заявленные автобусы в целом отрабатывают данный им на движение период времени», - сказал он.

При этом Вялков отметил, что в соблюдении расписания в любом случае возникают погрешности.

«Мы живем в городе-миллионнике. Если автобус идет из Нефтяников на Московку, трудно предположить, где он будет в конкретный момент», - заявил глава дептранса.

Регулярность работы маршруток, которые ходят по интервальному режиму, департамент никак не контролирует.

Напомним, также Вялков признал, что основное количество муниципального транспорта в Омске ходит до 20:00. Продлевать его работу вечером мэрия не планирует из-за низкого пассажиропотока.

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