Вялков: автобусы в Омске ходят с регулярностью в 95%

Posted 27 марта 2019, 11:43
Published 27 марта 2019, 11:43
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Заявление было сделано на круглом столе по вопросам транспортной системы в Региональном центре по связям с общественностью. По словам Александра Вялкова, раньше в Омске фиксировали 62% регулярности движения транспорта по маршрутам. Однако в последнее время она увеличилась до 95%.
«То есть все заявленные автобусы в целом отрабатывают данный им на движение период времени», - сказал он.
При этом Вялков отметил, что в соблюдении расписания в любом случае возникают погрешности.
«Мы живем в городе-миллионнике. Если автобус идет из Нефтяников на Московку, трудно предположить, где он будет в конкретный момент», - заявил глава дептранса.
Регулярность работы маршруток, которые ходят по интервальному режиму, департамент никак не контролирует.
Напомним, также Вялков признал, что основное количество муниципального транспорта в Омске ходит до 20:00. Продлевать его работу вечером мэрия не планирует из-за низкого пассажиропотока.