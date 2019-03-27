С приходом весны омичу пришел ответ от мэрии на просьбу залить каток

Posted 27 марта 2019, 03:28
Published 27 марта 2019, 03:28
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
И хотя ответ от мэрии датирован 25 февраля, омич получил конверт лишь 25 марта. Тем не менее даже в конце зимы данный вопрос теряет актуальность, а на данный момент, с приходом весны, в Омске и вовсе лед практически весь растаял.
Стоит отметить, что на отказ в повторной заливке катка в связи с отсутствием специализированной техники мэрии потребовалось чуть более месяца и еще месяц для доставки письма обратившемуся.