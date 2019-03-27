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Posted 27 марта 2019, 03:28

Published 27 марта 2019, 03:28

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

С приходом весны омичу пришел ответ от мэрии на просьбу залить каток

С приходом весны омичу пришел ответ от мэрии на просьбу залить каток

27 марта 2019, 03:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске житель Ленинского округа еще в середине января обратился на телефон доверия мэрии с просьбой повторно залить каток, расположенный в парке семейного отдыха на Московке-2. Однако ответ от администрации города получил лишь сейчас, когда в Омске установились плюсовые температуры и снег почти весь растаял.

Омич жаловался, что катание на катке весьма травмоопасно, поскольку лед весь в трещинах, наплывах и выбоинах. Мужчина просил залить каток и сделать его пригодным для спортивного досуга местных жителей, сообщается в группе «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте».

И хотя ответ от мэрии датирован 25 февраля, омич получил конверт лишь 25 марта. Тем не менее даже в конце зимы данный вопрос теряет актуальность, а на данный момент, с приходом весны, в Омске и вовсе лед практически весь растаял.

Стоит отметить, что на отказ в повторной заливке катка в связи с отсутствием специализированной техники мэрии потребовалось чуть более месяца и еще месяц для доставки письма обратившемуся.

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