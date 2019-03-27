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Posted 27 марта 2019, 01:24

Published 27 марта 2019, 01:24

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омичи в два раза чаще стали падать в автобусах и троллейбусах

Омичи в два раза чаще стали падать в автобусах и троллейбусах

27 марта 2019, 01:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
О неутешительной тенденции в общественном транспорте Омска рассказал начальник отдела надзора региональной Госавтоинспекции Антон Бондаренко.

«Чeловек нe падаeт в «газeлях», а падаeт в муниципальном транспортe: в автобусах, троллeйбусах. С начала этого года зафиксировано 32 случая. В прошлом году за этот пeриод было 16 случаeв. Мы имеeт 100-процентное увeличение. Это вызываeт бeспокойство», - цитирует слова Бондаренко «ОмскИнформ».

При этом отмечено, что УГИБДД не ведет отдельных статистик по случаям нарушения правил дорожного движения водителями маршруток и муниципальных автобусов, относя их к единой категории общественного транспорта.

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