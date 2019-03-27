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Posted 27 марта 2019, 11:32

Published 27 марта 2019, 11:32

Modified 23 февраля 2022, 13:04

Updated 23 февраля 2022, 13:04

Эвакуатор от CARTAXI – способ сохранения нервов и денег на дороге

Эвакуатор от CARTAXI – способ сохранения нервов и денег на дороге

27 марта 2019, 11:32
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Как часто автолюбители сталкиваются с проблемой поломки транспорта прямо на дороге? Сколько стресса испытывает владелец, когда путь неожиданно прерывается? Решить проблемы и сохранить нервы на дороге помогут услуги эвакуатора от CARTAXI.

Вызов эвакуатора – одна из самых популярных услуг среди автовладельцев. Спрос на специальную технику растет из года в год по мере увеличения транспорта на дорогах. Необходимо помнить, что грамотный выбор надежного сервиса сможет сохранить вам нервы и значительно облегчить решение экстренных ситуаций.

В каких ситуациях автовладельцам может понадобиться эвакуатор? Спецтехника пригодится в следующих случаях:

  • на дороге возникла поломка, из-за которой машина не может самостоятельно двигаться дальше. Например, заблокировано рулевое управление или одно/два колеса;
  • автомобиль не может передвигаться после дорожно-транспортного происшествия;
  • возникла необходимость перевезти несколько транспортных средств (некоторая спецтехника оборудована двухъярусной платформой).

При выборе компании учитывайте время ожидания на дороге. Надежные организации не подведут в нужный момент, на их сайтах обращайте внимание на среднее время прибытия техники. Скорость напрямую зависит от близости машин в разных районах города.

При выборе эвакуатора необходимо обращать внимание и на режим работы организации, большим преимуществом являются сервисы с круглосуточным режимом работы.

Также большое значение при выборе спецтехники для транспортировки вашего автомобиля играет заявленная цена. Обращайте внимание на те фирмы, которые предлагают фиксированную стоимость. Регламентированной она должна быть на протяжении всей поездки.

Многие компании оборудуют эвакуаторы системой навигации, по которой можно отслеживать маршрут транспортного средства. Это также сохранит вам нервы при доставке автомобиля.

Выбирайте именно ту фирму, которой доверяете. Репутация сервиса зависит от бережной и высококачественной транспортировки. Всегда лучше воспользоваться услугами профессионалов, нежели довериться не совсем грамотным исполнителям.

Компания msk.cartaxi.io соответствует всем требованиям, заявленным выше. Эвакуатор в Москве и области приезжает быстро, вызов специалистов бесплатный, а цены прозрачны.

Напомним, что при грамотном выборе компании вы сохраните нервы и денежные средства, при этом ваш автомобиль не пострадает при оказании бережных и высокопрофессиональных услуг.

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