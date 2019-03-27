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Posted 27 марта 2019, 07:34

Published 27 марта 2019, 07:34

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Частным перевозчикам раздадут маршруты без конкурса

Частным перевозчикам раздадут маршруты без конкурса

27 марта 2019, 07:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сегодня, 27 марта, комитет Омского городского Совета по вопросам ЖКХ и транспорта рассмотрел вопрос страховочного «парашюта» в организации транспортного обслуживания в случае отказа частного перевозчика от маршрута или лишения его лицензии.

Директор департамента транспорта мэрии Омска Александр Вялков предложил механизм временного замещения — в таких случаях маршруты отдавать без проведения конкурса сроком на 6 месяцев первым заявителям, обратившимся в департамент, сообщает пресс-служба Омского городского Совета.

Комитет поддержал предложение Вялкова и рекомендовал принять соответствующие изменения в Решение Горсовета № 427 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории города Омска».

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