Частным перевозчикам раздадут маршруты без конкурса

Posted 27 марта 2019, 07:34
Published 27 марта 2019, 07:34
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Директор департамента транспорта мэрии Омска Александр Вялков предложил механизм временного замещения — в таких случаях маршруты отдавать без проведения конкурса сроком на 6 месяцев первым заявителям, обратившимся в департамент, сообщает пресс-служба Омского городского Совета.
Комитет поддержал предложение Вялкова и рекомендовал принять соответствующие изменения в Решение Горсовета № 427 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории города Омска».