Частным перевозчикам раздадут маршруты без конкурса

Сегодня, 27 марта, комитет Омского городского Совета по вопросам ЖКХ и транспорта рассмотрел вопрос страховочного «парашюта» в организации транспортного обслуживания в случае отказа частного перевозчика от маршрута или лишения его лицензии.

Директор департамента транспорта мэрии Омска Александр Вялков предложил механизм временного замещения — в таких случаях маршруты отдавать без проведения конкурса сроком на 6 месяцев первым заявителям, обратившимся в департамент, сообщает пресс-служба Омского городского Совета. Комитет поддержал предложение Вялкова и рекомендовал принять соответствующие изменения в Решение Горсовета № 427 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории города Омска».