В Омске внук муфтия уволен из полиции за обман проститутки

Posted 26 марта 2019, 12:47
Published 26 марта 2019, 12:47
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Согласно данным суда, Фарух Фанисович Шакирзянов обвинялся по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ - несостоявшееся покушение на преступление и мошенничество с использованием служебного положения.
В пресс-службе суда сообщили, что мужчина являлся оперуполномоченным по борьбе с карманными кражами УМВД России по городу Омску. Задержанной за проституцию девушке он пообещал не привлекать ее к ответственности и не рассказывать об этом по месту учебы и жительства, если та заплатит 50 тыс. рублей. Фактически у него такой возможности не было. Также полицейский грозил уголовным делом за незаконный оборот наркотиков.
Когда девушка передала ему деньги, Шакирзянова задержали сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Омской области.
Как отметили в суде, по ходатайству обвиняемого уголовное дело рассматривали в особом порядке. Приговор состоялся уже после двух заседаний. Экс-полицейскому назначили полтора года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
«При назначении наказания суд учел степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, наличие смягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на условия жизни его семьи», - пояснили в Центральном суде.
В аппарате главного муфтия Сибири Зулькарная Шакирзянова информацию о приговоре Фаруху Шакирзянову обсуждать отказались.
«Я не могу ничего комментировать», - сказал управляющий делами духовного управления мусульман Сибири Фанис Зулькарнаевич Шакирзянов.