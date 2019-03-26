В Омске внук муфтия уволен из полиции за обман проститутки

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина являлся оперуполномоченным по борьбе с карманными кражами УМВД России по городу Омску. Задержанной за проституцию девушке он пообещал не привлекать ее к ответственности и не рассказывать об этом по месту учебы и жительства, если та заплатит 50 тыс. рублей. Фактически у него такой возможности не было. Также полицейский грозил уголовным делом за незаконный оборот наркотиков.