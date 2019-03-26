В Омске разыскивают насильника, напавшего на 63-летнего кондуктора

Posted 26 марта 2019, 05:11
Published 26 марта 2019, 05:11
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Довести преступный замысел до конца мужчине помешал проезжающий мимо автомобиль. Водитель остановил машину и прогнал насильника. Злоумышленник скрылся. Задержать подозреваемого пока не удалось.
Следственное управление Следственного комитета России по Омской области просит откликнуться водителя автомобиля и других возможных свидетелей и позвонить по телефону доверия следственного управления по номеру 395-506.