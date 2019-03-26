В Омске разыскивают насильника, напавшего на 63-летнего кондуктора

В Омске в ночь с 16 на 17 марта 2019 года около 04:30 на улице Фрезерная, в районе дома № 25, на кондуктора, шедшего на работу, напал неизвестный. Мужчина избил, повалил на землю и попытался изнасиловать 63-летнюю женщину.

Довести преступный замысел до конца мужчине помешал проезжающий мимо автомобиль. Водитель остановил машину и прогнал насильника. Злоумышленник скрылся. Задержать подозреваемого пока не удалось. Следственное управление Следственного комитета России по Омской области просит откликнуться водителя автомобиля и других возможных свидетелей и позвонить по телефону доверия следственного управления по номеру 395-506.